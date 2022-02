Farruko habla sobre la experiencia que le hizo creer en Dios

El cantante Farruko vivió unos momentos muy angustiosos cuando se quedó literalmente parado en medio de la calle con su carro, que consume combustible “como un dragón”, porque se había olvidado de llenar el depósito.

Su mayor preocupación era que alguien pudiera reconocerle y tratar de secuestrarle aprovechando que estaba solo, pero por suerte no pasaron ni dos minutos antes de que apareciera un buen samaritano conduciendo un camión de asistencia a la carretera.

“Ni me preguntó quién era, no sé ni si me reconoció, no sé. Él no me dijo nada. Simplemente me echó la gasolina y me dijo: ‘Cuídate, papá, dale por ahí’”, ha explicado Farruko en un vídeo publicado en su Instagram.

“Yo le iba a preguntar si le debía algo, si necesitaba algo, pero ni me dejó decirlo. Me dio la espalda y se echó a reír. Dios mío, en serio, de verdad que tú existes, papá, cuidas a los tuyos”.

LEA: Farruko pide perdón por sus canciones: “Sabe Dios a cuántos les hice daño”

En los últimos tiempos, el intérprete de ‘Pepas’ ha empezado a prestar más atención a todo lo que ocurre a su alrededor y no para de encontrar pruebas de que Dios existe realmente en forma, por ejemplo, de “personas buenas” como el hombre que le ayudó cuando estaba asustado y desvalido.

“Me quedo sorprendido porque yo hablando de eso, con mis conciertos ahora y todo lo que me está pasando, siempre digo: Mira, Dios, cómo tú sigues dándome señales”, ha celebrado.

“Ese señor, si está viendo esto, Dios te bendiga, No me dejaste darte propina ni pagarte, pero que papá Dios bendiga a tu familia y te caigan mil bendiciones”.

Mira el video: