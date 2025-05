Kim Kardashian se gradúa en Derecho

Madrid, España.

Al compartir un video de ella poniéndose su birrete de graduación en lo que parecía ser una ceremonia en el patio trasero, Kim escribió en su Instagram Story: “¡¡¡ Por fin me he graduado en Derecho después de seis años! !!”.

Kim -que nunca se graduó de la universidad- comenzó un aprendizaje con una firma de abogados de San Francisco en 2018, optando por un camino que solo ofrecen cuatro estados, incluido California, lo que significaba que no tenía que asistir a la escuela de leyes.

En 2021 se presentó al “baby bar”, también conocido como examen para estudiantes de Derecho de primer año, y lo aprobó en su cuarto intento.

En ese momento escribió en X: “¡¡¡¡OMFGGGG HE APROBADO EL EXAMEN DEL BABY BAR!!!! Mirándome en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que se ve hoy en el reflejo. Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la facultad de Derecho, debe saber que esto no fue fácil ni me lo dieron hecho. Suspendí el examen tres veces en dos años, pero cada vez me levantaba, estudiaba más y lo volvía a intentar hasta que lo conseguí. (Tuve COVID en el 3er intento con 40 de fiebre, pero no estoy poniendo excusas)”.

“Los mejores abogados me dijeron que éste era un camino casi imposible y más difícil que la vía tradicional de la facultad de Derecho, pero era mi única opción y me siento taaaaan bien de estar aquí y en camino de alcanzar mis metas”.