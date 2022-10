La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado con 1,26 millones de dólares a la empresaria Kim Kardashian por haber promocionado un criptoactivo en su cuenta de Instagram sin haber revelado que era publicidad pagada.

Como parte de la sanción, Kardashian ha aceptado seguir cooperando con la SEC en la investigación, aunque el pago no implica aceptar ni negar los hechos investigados. Asimismo, no promocionará ningún otro criptoactivo durante los próximos tres años.

Según las pesquisas del regulador financiero de Estados Unidos, Kardashian promocionó en su cuenta de la red social Instagram el token EMAX, ofrecido por EthereumMax, incluyendo un link a su página web para comprarlo.

La ex esposa del rapero Kanye West recibió un pago de 250.000 dólares por ello, pero en ningún momento indicó cuánto había recibido por el anuncio.

“¿Les gusta la criptomonedas? ¡Esto no es un consejo financiero, sino compartir lo que mis amigos me acaban de decir sobre el Ethereum Max Token!, decía Kardashian en su publicación. Kardashian agregó el hashtag #AD, lo que indica que la publicación fue pagada. Sin embargo, no compartió que le habían pagado por lo que, según la SEC, infringió las reglas.

Según la normativa actual sobre valores del país norteamericano, cualquier persona que promocione criptoactivos debe informar de quién y cuánto le ha pagado por ello.