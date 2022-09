Este lunes, el cantante R. Kelly estuvo en un juicio por el delito de pornografía infantil, donde los argumentos finales contra el artista determinaron que él utilizó su fama para cometer abusos contra menores de edad.

Según información del portal New York Post, los fiscales federales del tribunal en Chicago concluyeron que R. Kelly es un abusador sexual tras ponerse al descubierto evidencias que el intérprete de “I Believe I Can Fly” habría intentado esconder.

De acuerdo con el reporte, el artista amenazó a dos mujeres de revelar la verdad sobre abusos que cometió. Como consecuencia, durante el reciente juicio, la fiscal federal adjunta Elizabeth Pozolo determinó que el también productor es un depredador sexual.

Estas fueron las pruebas que R. Kelly intentó esconder

New York Post dio a conocer que durante el juicio realizado este lunes, se presentó un video donde R. Kelly fue captado abusando de su ahijada de 14 años. “Esa niña, que no había tenido experiencias sexuales previas en su vida, fue obligada a acostarse en el piso mientras ese hombre orinaba sobre ella”, argumentó la fiscal, según el portal.

El reporte mencionó que el cantante habría ofrecido cantidades millonarias de dinero para recuperar los videos que le habían sido entregados a las autoridades para el juicio. Las declaraciones del jurado detallaron que los videos, ejemplos de los múltiples abusos que cometió el cantante, son clave en el caso.

R. Kelly de 55 años y Derrell McDavid, su ex manager están acusados de conspiración al realizar los movimientos necesarios para que el productor saliera absuelto de cargos por abuso sexual en 2008. Actualmente, el ganador del Grammy está pagando su condena de 30 años en prisión por abusar de menores de edad durante varias décadas.