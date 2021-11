View this post on Instagram

Por su parte, “Deja”, de Bomba Estéreo; “Mira lo que me hiciste hacer”, de Diamante Eléctrico; “Origen”, de Juanes; “Calambre”, de Nathy Peluso; “El madrileño”, de C. Tangana, y “Sonidos de karmática resonancia”, de Zoé, se verán las caras por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.

View this post on Instagram

”Salswing!”, de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orchestra; “En cuarentena”, de El Gran Combo de Puerto Rico; “Sin salsa no hay paraíso”, de Aymée Nuviola; “Colegas”, de Gilberto Santa Rosa, y “Live in Perú”, de Tony Succar, competirán por el gramófono dorado al mejor disco de música tropical.

Lista de nominados al Grammy 2022

Mejor grabación dance/electrónica

‘Hero’ - Afrojack y David Guetta

‘Loom’ - Ólafur Arnalds ft. Bonobo

‘Before’ - James Blake

‘Heartbreak’ - Bonobo y Totally Ernormus

‘You can do it’ - Caribou‘Alive’ - Rufus du Sol- ‘The business’ - Tiesto

Mejor álbum dance/electrónica

‘Subconsciously’ - Black Coffee

´Fallen Embers’ - Illenium

‘Music is the weapon’ (Reloaded) - Major Lazer

‘Shockwave’ - Marshmello

‘Free Love’ - Sylvan Esso

Mejor interpretación de rap

‘Family Ties’ - Baby Keem ft. Kendrick Lamar

‘UP’ - Cardi B

‘My life’ - J. Cole ft. 21 Savage y Morray

‘Way 2 sexy’ - Drake ft. Future y Young Thug

‘Thot S**’ - Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de rap melódico

‘Pride is the devil’ - J. Cole ft. Lil Baby

‘Need to know’ - Doja Cat

‘Industry baby’ - Lil Nas X ft. Jack Harlow

‘Wusyaname’ - Tyler The Creator ft. Young Boy

‘Hurricane’ - Kanye West ft. The Weeknd y Lil Baby

Mejor canción de rap

‘Bath Salts’

‘Best Friends’

‘Family ties’

‘Jail’‘My life’

Mejor álbum de rap

‘The off-season’ - J. Cole

‘Certified lover boy’ - Drake

‘King’s disease II’ - Nas

‘Call me if you get lost’ - Tyler The Creator

‘Donda’ - Kanye West

Mejor diseño de álbum no-musical

‘Cinema’

‘Down’‘Hey what’

‘Love for sale’

‘Notes with attachments’

Mejor productor no-clásico

Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-boy

Ricky Feed

Mejor remix grabación

‘Back to life’

‘Born for greatness’

‘Constant Craving’

‘Inside out’

‘Met him last night’

‘Passenger’

‘Talks’

Mejor álbum de audio inmersivo

‘Bolstad: Bomba sonora’

‘Dear future self’

‘Fryd’

‘Mutt Slang II - A wake of sorrows engulfed in rage’

‘Soundtrack of american soldier’

Productor clásico del año

Blanton Alspaugh

Steven Epstein

David Frost

Elaine Martone

Judith Sherman

Mejor álbum instrumental contemporáneo

‘Double dealin’

‘The Garden’

‘Tree falls’

‘At blue note Tokyo’

‘Deep: The baritone sessions Vol. 2′

Mejor álbum de pop latino

‘Vértigo’ de Pablo Alborán

‘Mis amores’ de Paula Arenas

‘Hecho a la antigua’ - Ricardo Arjona

‘Mis manos’ - Camilo

‘Mendó’ - Alex Cuba

‘Revelación’ - Selena Gomez

Mejor álbum de música urbana

‘Afrodisíaco’ - Rauw Alejandro

‘El último tour del mundo’ - Bad Bunny

‘José’ - J Balvin

‘KG0516′ - Karol G

‘Mendó’ - Alex Cuba

‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’ - Kali Uchis

Mejor álbum latino de rock o alternativo

‘Deja’ - Bomba Estéreo

‘Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe)’ - Diamante Eléctrico

‘Origen’ - Juanes

‘Calambre’ - Nathy Peluso

‘El madrileño’ - C. Tangana

‘Sonidos de Karmática Resonancia’ - Zoé

Mejor álbum regional mexicano

‘Antología de la música ranchera Vol.2′ - Aida cuevas

‘A mis 80′s’- Vicente Fernández

‘Seis’ - Mon Laferte

‘Un canto por México Vol.2′ - Natalia Lafourcade

‘Ayayay! (Super deluxe)’ - Christian Nodal

Mejor Álbum Tropical Latino

“Salswing” - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

“En cuarentena” - El gran combo de Puerto Rico

“Sin salsa no hay paraíso” - Aymée Nuviola

“Colegas” - Gilberto Santa Rosa

“Live from Peru” - Tony Succar

Grabación del año

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Álbum del año

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Canción del año

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie