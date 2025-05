Jin de BTS busca conmover con su segundo álbum en solitario, 'Echo'

Seúl.

Jin, integrante del grupo surcoreano BTS, lanzó su segundo álbum en solitario, 'Echo', con el que busca provocar "emociones que hagan latir el corazón", según expresó el propio artista a través de su agencia, BigHit Music.

El álbum, compuesto de siete temas, gira en torno al concepto de 'resonancia' y refleja momentos comunes de la vida desde una óptica personal, de acuerdo a un comunicado.

"Quería generar una empatía sincera", afirmó Jin, que también participó en la escritura de varias letras.

El tema principal 'Don't Say You Love Me', retrata la dificultad de romper una relación pese al desgaste emocional. "Es la canción más lenta del álbum, pero también la más cómoda de escuchar", dijo.

En el videoclip del tema principal, Jin comparte pantalla con la actriz Shin Se-kyung, con quien actuó por primera vez, y confesó haberse sentido muy nervioso.

El álbum incluye colaboraciones como 'Loser', en colaboración con Yena, y temas como 'Nothing Without Your Love' o 'Rope It', que exploran desde el apego emocional hasta el valor de renunciar.

Jin celebrará el lanzamiento con una transmisión en vivo en la plataforma Weverse este viernes a las 17:00 hora local (08:00 GMT).

El cantante tiene previsto regresar al reconocido programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para promocionar su nuevo álbum, en un episodio que se emitirá el 22 de mayo.