Jesy Nelson, ex cantante de Little Mix, está embarazada

Jesy Nelson (33) está embarazada.

La ex cantante de Little Mix dio a conocer la noticia en Instagram de que ella y el músico Zion Foster, de 26 años, serán padres por primera vez, al parecer con gemelos en camino.

Al publicar una Polaroid de ella y Zion con su creciente barriga a la vista, escribió: “Ella está comiendo por 3 ahora”.

La noticia ha dejado en shock a sus fans, ya que Jesy y Zion terminaron su relación en el pasado mes de agosto porque se decía que la estrella de 32 años estaba “en un espacio mental diferente” al de su novio más joven.

Una fuente dijo a BANG Showbiz en ese momento: “Jesy está en un espacio diferente de Zion en estos días. Después de todo, ella es unos años mayor que él y tiene una manera diferente de ver las cosas. Tuvieron un gran viaje al extranjero, pero desde que regresaron, Jesy se ha dado cuenta de que es hora de seguir adelante”.

En ese momento, Zion dejó de seguir a Jesy en las redes sociales y borró todas las fotos de ellos juntos de su cuenta de Instagram.

Jesy y Zion disfrutaron de algunos viajes románticos juntos después de que ella revelara que estaba tomando un tiempo para viajar.

Ella dijo a sus fans a principios del pasado verano: “Durante mucho tiempo he querido viajar, pero nunca he tenido tiempo para hacerlo. Me esperan cosas muy emocionantes en el trabajo y con mi música, pero hasta entonces voy a tomarme el verano libre para viajar por el mundo. Voy a estar fuera de mis redes sociales por un tiempo”.

La pareja fue vinculada por primera vez en enero de 2022 antes de separarse en noviembre de 2023, pero luego se reunieron poco después, sólo para poner fin a su romance de nuevo a finales del verano pasado.

Jesy salió anteriormente con Chris Hughes, Harry James y Sean Sagar. Se comprometió con Jake Roche, de Rixton, en 2015, pero pusieron fin a su romance en 2016.