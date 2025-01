Anahí se defiende tras demanda de Televisa: “Yo no tengo nada qué ocultar”

”Soy una mujer que lleva 40 años de trayectoria, en mayo cumplo 42 de vida, entonces, la verdad, esto sí viene a ser algo muy triste para mí. Yo jamás me he prestado a un arreglo que vaya en contra de mis principios. Soy una mujer de una sola pieza: mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes”, indicó.

“Me da mucha tristeza, pero lo que a mí me gustaría dejar en claro es que yo no tengo nada qué ocultar. Yo aquí estoy, como siempre y como he estado toda la vida, para dar la cara y ser esta que todos conocen desde que era una bebé. Sobre todo, por mis fans y la gente que me ha seguido toda la vida, quiero que sepan que aquí estoy y que yo me debo a ellos y al cariño que me han dado”, destacó la artista.

Anahí agregó que después de 15 años de ausencia en esa televisora, decidió regresar por petición de “un alto mando de la empresa”.