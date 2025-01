Lily Allen toma un descanso para centrarse en su salud mental

Lily Allen se ha tomado un descanso de su podcast para centrarse en su salud mental.

La estrella del pop, de 39 años, que al parecer se ha separado de su marido, el actor David Harbour, confirmó que se tomará un descanso de su programa ‘Miss Me?’ porque ha estado “en una espiral” de emociones y ha sufrido ataques de pánico durante los últimos meses.

Al hablar en el podcast, explicó: “No me van a oír durante unas semanas, oyentes... Me cuesta interesarme por todo. No estoy en un buen momento. Sé que he estado hablando de ello durante meses, pero he estado en espiral y en espiral y en espiral, y se me ha ido de las manos”.

Añadió sobre su salud mental: “Lo intenté, quiero decir, vine a la comida de Navidad y tuve un ataque de pánico y me tuve que ir a casa. Fui a ver algo al teatro la otra noche con mis [amigos] Carlo y Claire, y tuve que irme en el descanso”.

Lily también insistió en que no acudirá a ningún evento del mundo del espectáculo, añadiendo: “Simplemente no puedo concentrarme en nada excepto en el dolor por el que estoy pasando”.

La cantante de ‘Smile’, que lleva cinco años sobria, también rechazó las especulaciones sobre una recaída: “Se especulará, por la cantidad de tiempo que me voy a llevar, que iré a rehabilitación por drogas, y no es así. No he recaído”.

Lily dijo anteriormente que quiere “seguir adelante” y centrarse en su carrera en 2025 - revelando que desea hacer “un poco de trabajo” en sí misma antes de lanzarse a escribir nueva música y aparecer en el escenario en una producción teatral en el Reino Unido este verano.

Durante una aparición anterior en el podcast, Lily explicó: “En primer lugar, iré a aclararme un poco la cabeza. Voy a trabajar un poco en mí misma a principios de año, luego voy a escribir un poco más, luego voy a hacer mi obra de teatro, con suerte, tal vez saque un álbum a finales de año. Eso estaría bien, ¿no? ... Vamos a traer de vuelta a Lily Allen en 2025”.

Y añadió: “Creo que voy a intentar ser menos narcisista en 2025. Necesito ser más empática. Últimamente he estado bastante envuelta en mí misma y en el victimismo y estoy lista para pasar página”