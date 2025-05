Jessica Simpson impacta en su regreso musical en American Idol

Después de 15 años fuera de los escenarios, la cantante Jessica Simpson regresó a la televisión con una actuación especial durante la final de la temporada 23 de American Idol. Su presentación incluyó el estreno de su nuevo sencillo, Blame Me, y un dueto con el exconcursante Josh King interpretando These Boots Are Made for Walkin’, uno de sus temas más recordados.