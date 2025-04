Jennifer Lopez y Robert Zemeckis juntos para nuevo proyecto

Los Ángeles, USA

Jennifer Lopez y el director Robert Zemeckis ('Forrest Gump') colaborarán en una adaptación de 'The Last Mrs. Parrish' para Netflix, informó Deadline.

La película, actualmente en desarrollo, sigue la historia de una estafadora, interpretada por Jennifer Lopez, que planea infiltrarse en el acomodado matrimonio de los Parrish con el objetivo de seducir al esposo y ocupar el lugar de la esposa como la nueva señora Parrish, sin saber que la vida de la actual esposa es mucho más oscura y compleja de lo que jamás imaginó.

El guión correrá a cargo de Andrea Berloff y John Gatins, este último nominado al Óscar por 'Flight', también dirigida por Zemeckis.

Lopez y Netflix han mantenido una sólida colaboración en los últimos años con películas como 'The Mother' (2023) o 'Atlas' (2024).

Además, recientemente la cantante de 'Get Right' estrenó este año en el Festival de Sundance el musical dirigido por Bill Condon 'Kiss of the Spider Woman', cuyo estreno en salas está previsto para otoño.

Mientras que Zemeckis, director de filmes como 'Back to the Future' o 'Who Framed Roger Rabbit', estrenó en 2024 'Here', una película que reunía al elenco de la seis veces ganadora al Óscar, 'Forrest Gump'.