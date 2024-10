Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo

La actriz Jennifer Lawrence, de 34 años, confirmó que está esperando su segundo hijo con su esposo, Cooke Maroney, el reconocido galerista de arte de 40 años con el que llevan casados ya casi 5 años.

La noticia fue compartida gracias a la revista Vogue, que realizó un post en Instagram con un artículo extendido este domingo. “¡Felicidades a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar dará la bienvenida a su segundo hijo con el galerista Cooke Maroney”, señala el texto.

La estrella de Los juegos del hambre y Maroney son padres de un niño de 2 años llamado Cy, al que dieron la bienvenida en febrero de 2022.

Previamente, la pareja se casó en octubre de 2019 y desde entonces ha mantenido una vida personal relativamente privada, aunque Lawrence ha compartido ocasionalmente sus experiencias sobre la maternidad y el matrimonio.

Durante una entrevista en junio de 2023 con Interview Magazine, Lawrence conversó con la actriz Cameron Diaz sobre cómo la maternidad ha influido en sus sentimientos hacia los paparazzi. “Hago lo mejor que puedo”, respondió al ser consultada por Diaz sobre cómo protege a su hijo de los fotógrafos.

“Estaba tan nerviosa cuando estaba embarazada. Me estaban acosando los paparazzi, y pensaba, ‘¿Cómo demonios no voy a perder la paciencia con estos tipos cuando fotografíen a mi bebé?’”, reflexionó la intérprete de la película Hazme el favor.

Jennifer también explicó que, después de tener a Cy, se dio cuenta de que su energía era más importante que cualquier otra cosa para su hijo. “Si él siente que estoy ansiosa antes de salir de casa, o enojada cuando estamos afuera, eso va a afectarlo”, mencionó. “He aprendido a estar un poco más serena y relajada cuando me fotografían porque no tengo otra opción”, enfatizó.

En esa misma conversación, también elogió a su esposo describiéndolo como “el mejor padre del mundo” y como alguien que le da tranquilidad cuando está trabajando.