Ana Bárbara atraviesa problemas de salud: “Mi cuerpo está luchando”

Ana Bárbara preocupó a sus fieles seguidores en redes sociales. La cantante de regional mexicano encendió las alarmas después que reveló que enfrentaría difíciles problemas de salud.

Luego de su gran actuación en el homenaje a Marco Antonio Solís por sus 50 años de carrera, Ana compartió a la prensa que padece problemas de salud que considera graves. Aseguró a las cámaras que esa noche no debía cantar.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”, dijo la cantante.