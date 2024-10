Ángela Aguilar solo hace canciones de “dolida”, ¿Nodal le rompió el corazón?

Ángela Aguilar confesó que su esposo le rompió el corazón. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, la joven cantante ha sido blanco de críticas ya que hicieron oficial su amor apenas unas semanas después de que el papá de Inti anunciara que había terminado con Cazzu.

Desde sus primeras declaraciones sobre cómo comenzó su historia, la ‘princesa del regional mexicano’ aseguró que no habían dañado a nadie y que eran muy felices.

Incluso en una entrevista reciente volvió a afirmar que las partes involucradas estaban tranquilas con lo sucedido, pero esta vez reveló que hubo alguien que sí salió dañada, pero fue ella misma hace tiempo.

En la conversación que tuvo con ‘ABC News Live’, la hija de Pepe Aguilar que recientemente celebró su cumpleaños número 21, aseguró que la chispa entre ella y el intérprete de ‘Botella tras botella’ se dio desde hace tiempo, pero que la primera vez él la dejó lastimada. “Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanado”, agregó.

Así mismo, dijo que, aunque está feliz en su nueva vida de casada, seguirá escribiendo canciones de desamor, porque ese es su estilo musical. “Es una locura, porque desde que me casé, solo he escrito canciones sobre despecho, creo que he escrito dos canciones de amor, pero soy una especie de dolida del corazón, él sabe que lo amo, así que está bien (...) Pienso que siempre he sido una despechada”, declaró.

La cantante continuó contando detalles de su nueva etapa con el intérprete y puntualizó que se encuentra muy feliz e incluso dejó ver que están trabajando en algo juntos, aunque no quiso confirmar si es en hacer crecer su familia o en algo relacionado a la música. Lo que sí destacó es que “todos los involucrados” en su historia de amor “están bien” con cómo se han dado las cosas.