Irina Baeva inicia trámites para tener la nacionalidad mexicana

México.

Irina Baeva dará un gran paso en su vida y lo compartió con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. La actriz rusa iniciará trámites para obtener la nacionalidad mexicana.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero”, dijo la protagonista de telenovelas como Vino el amor.

“Por eso hoy he decidido ser parte de México; hoy he decidido realizar los trámites necesarios para ser mexicana”, y finalizó. “Gracias”.