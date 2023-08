Iggy Azalea enseña de más en concierto en Arabia Saudita, y la policía intervino

La artista Iggy Azalea proveniente de Australia, el pasado fin de semana hizo una presentación en Arabia Saudita, la cual fue cancelada de forma abrupta por las autoridades luego de sufrir un percance con el vestuario.

Arabia Saudita, tiene varias restricciones de vestuario, por lo que la cantante Iggy Azalea, previó un vestimenta que conformaba un jumpsuit de latex negro, que solo le dejaba descubierto el rostro, con unas mangas de color verde.

En redes sociales se difundieron imágenes y vídeos del concierto de Iggy Azalea, mientras la artista realizaba su coreografía el traje de látex que utilizaba se rasgo de la pierna dejando ver parte del cuerpo de la cantante.

La rapera consiente de la restricciones de vestuario del lugar se vió en conflicto, pero continuó con el show, luego de terminar la canción, la cantante salió unos minutos del escenario para ser informados que el concierto era cancelado por las autoridades, y muchods de sus fanáticos se molestaron.

Iggy Azaleatilizo utilizo la plataforma de Twitter, para informar lo ocurrido y disculparse públicamente con sus seguidores. “Arabia Saudita, por favor, sepan que quiero mucho a todos los que vivieron al concierto de esta noche y siento que no me hayan permitido terminar mi espectáculo, no fue culpa del promotor que organizó el show, así que muéstrenles un poco de amabilidad porque son gente increíble y todos queríamos seguir, pero las autoridades no nos lo permitieron continuar por culpa de mis pantalones.” explicó la artista.