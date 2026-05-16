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Dennis Orellana recibe nominaciones a premios en Austria

El sopranista catracho Dennis Orellana, que recientemente participó en un concierto benéfico en San Pedro Sula, está nominado como "Mejor Artista Joven", en el Teatro Musical en Viena, Austria

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