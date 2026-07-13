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El emotivo homenaje a Moisés Canelo el día de su cumpleaños celestial
Jemima viuda de Canelo y artistas nacionales realizaron un especial homenaje al artista en el Centro Cultural Infantil de San Pedro Sula, donde se vivió una noche de recuerdos, nostalgia, romanticismo y orgullo catracho al ritmo de sus icónicas canciones.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 16:07
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