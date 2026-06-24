Mundial 2026
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Espectáculos
¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba después de su accidente?
El actor y comediante mexicano Luis de Alba reapareció desde un hospital para explicar el accidente que le dejó visibles hematomas
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:06
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Espectáculos
Gaspi superó las adicciones y falleció en un accidente aéreo
Redacción La Prensa
Espectáculos
Autoridades decomisan expedientes en clínica estética tras fallecimiento de la chef Sandra
Redacción La Prensa
Espectáculos
Medicina Forense se pronuncia sobre el fallecimiento de la chef Sandra Díaz
Redacción La Prensa
Espectáculos
Diana Lara habla sin filtros y cuenta lo que viene para su carrera tras su salida de Senosocurre
Redacción La Prensa