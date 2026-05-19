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A punto de estrenar "Cosas de papá y mamá", una obra teatral que se presentará en SPS

El Círculo Teatral Sampedrano (CTS) presenta la obra "Cosas de papá y mamá", una comedia con enredos familiares que cautivará al público en el Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula

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