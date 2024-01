Hijos de Usher, ¿quiénes son y cuántos años tienen?

El cantante estadounidense Usher es el elegido para amenizar el medio tiempo Super Bowl LVIII, el cual se realizará el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El cantante de 45 años, originario de Texas, tiene preparado un gran espectáculo con todo su repertorio para ponerle ambiente al escenario más importante del año.

El cantante, compositor y productor de música hip-hop, rap, R&B y pop es uno de los más exitosos de las últimas décadas, con temas como “Dj got us falling in love”, “Yeah”, “Good kisser” y “OMG”, ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo.

Su nombre completo es Usher Terrence ‘Terry’ Raymond IV, nació en 1978 en Dallas, Texas y tiene cuatro hijos: Naviyd Ely (14), Usher V (13), fruto de su matrimonio con Temeka Foster, y Sovereign Bo (3) y Sire Castrello Raymond (2), hijos de la productora musical Jenn Goicoechea.

LEA: “La sociedad de la nieve”, nominada en dos categorías de los Oscar

Algo que caracteriza al exitoso artista, es que también es un buen padre, dedicado y amoroso. A menudo comparte fotografías de sus retoños y se muestra orgulloso de ellos.

Sin duda alguna, Usher es una verdadera estrella de la música en inglés, aunque ha estado un poco retirado por temas personales, pero se espera que después de su participación en el show más importante del mundo, vuelva a ganar popularidad y a posicionarse entre las nuevas generaciones.