Alfredo Adame protagoniza tremendo beso con La Divaza en “La Casa de los Famosos”

Alfredo Adame y ‘La Divaza’ protagonizaron un momento lleno de risas y emoción en ‘La Casa de los Famosos’, pues el actor accedió a darle un beso al creador de contenido venezolano, quien es abiertamente parte de la comunidad LGBT+.

En ese momento, el actor aprovechó para decir que él no discrimina a nadie y que sólo ve a seres humanos. Todo esto en medio de las fuertes críticas e insultos contra Wendy Guevara a quien llamó “hombre gordo”.

“Les voy a decir una cosa: a mí me enseñaron de niño que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, no reconozco religiones, pieles, colores de ojos, de cabello. Yo lo único que reconozco son los seres humanos. Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto... y mis besos también”.

El beso entre Alfredo Adame y La Divaza ocurrió durante una dinámica en donde Alfredo mencionó que se casaría y tendría relaciones con Genésis Aleska, otra de las integrantes del programa, sin embargo, también aprovechó para darle un beso a otro hombre y el elegido fue su compañero Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre de pila del influencer.

Alfredo Adame toma por los hombros a ‘La Divaza’ y le dice al influencer “Cierra los ojos y para el pico”, mientras todos los demás compañeros le echaban porras y esperaban expectantes para ver lo que sucedería segundos después.