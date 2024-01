Alfredo Adame dice que terminó con Magaly Chávez porque “venía con premio”

Luego de la entrada triunfal que tuvo en La Casa de los Famosos 4, de Telemundo, como DJ al estilo de su archienemiga Laura Bozzo, Alfredo Adame destapó un tremendo secreto íntimo de su ex Magaly Chávez.

El siempre polémico Alfredo Adame comenzó a contar detalles sobre las parejas que ha tenido... “¡Mi última novia ni te cuento!”, por lo que inmediatamente alguien de las concursantes le preguntó: “¿Te refieres a Magaly Chávez?”, a lo que el presentador se siguió como hilo de media: “La última me salió con... En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije: ‘¿Qué pasó?’”.

De pronto, se escucha que otra concursante a lo lejos le dice a Adame: “¿No me digas que tenía ‘garrote’?, provocando que varias de sus compañeras se quedaran boquiabiertas y otras soltando alguna que otra risa cuando también escucharon: “¡Te salió con premio!”.

El actor terminó diciendo: “Simplemente dije: ‘Hasta aquí’, estábamos en el reality de República Dominicana (‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’) y ya me le alejé y todo el rollo y no sé qué y ‘pues terminamos reina tú y yo ya no somos nada’. La respeté y todo el rollo y pues bye, bye. Y luego se puso pelonera conmigo”.