Sirey Morán: “Se cierra una puerta, pero mil más se están abriendo”

La presentadora hondureña Sirey Morán confirmó su salida del equipo del canal TUDN, miembro de la cadena Televisa-Univisión.

El pasado martes, la también reina de belleza catracha decidió pronunciarse sobre esto y se mostró muy agradecida con todas las personas que le han apoyado en su camino.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Sirey Morán expresó lo siguiente: “Más que agradecida por cada una de estas y muchas experiencias que me permitieron vivir A todos los que hicieron de mi experiencia laboral algo grato mil gracias”.

Sirey Morán, quien ganó el certamen “Nuestra Belleza Latina” en 2021, también dejó claro que ella es una mujer de retos y que está segura de que vendrán otras oportunidades.

“Soy una mujer de retos y bendecida de tener a mucha gente linda que me apoya. Ustedes son testigos de que todo lo que hoy tengo y he conseguido ha sido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, pero sobre todas las cosas con una fe inquebrantable, una fe que me hace seguir adelante y no rendirme, porque si algo tengo claro es que ¡cuando algo es para vos ni, aunque te quités ni, aunque te pongas, eso ya está destinado! Se ha cerrado una puerta, pero sé que 1000 más se están abriendo para mí así que hoy doy un paso en fe y vuelvo nuevamente a mi segundo país, Estados Unidos, ese en el cual Dios abrió puertas para mí desde hace muchos años”, agregó la comunicadora.

“Esta noticia nueva hace que muchos estén a la expectativa y sé que muchos reconocerán mi esfuerzo y desearán cosas buenas y otros quizás hablen cosas negativas, todo es parte de la vida y la verdad a todos les agradezco por estar tan pendientes. Se cierra un ciclo de bendiciones y ya comenzó uno nuevo, así que¡Vamos con todo en esta nueva etapa! Sólo Dios sabe cuánto esperé a que llegara este momento y hoy doy gracias! #GoodNewsSoon”, expresó, dejando claro que pronto dará noticias sobre sus proyectos profesionales.