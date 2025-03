Conozca al hijo de Brian Littrell, de Backstreet Boys, que se une a “American Idol”

Estados Unidos.

Brian comparte a su hijo, que además de cantar también toca la guitarra, con su esposa Leighanne Wallace, de 55 años.

“Obviamente, al crecer en la industria, mucha gente lo ve como una ventaja. Pero no es fácil”, reflexionó el cantante de I Want It That Way sobre la experiencia de su único hijo. “Siempre le he dicho a todo el mundo que él tiene diez veces más talento que yo”.

“Estamos muy orgullosos. Creo que está hecho para esto”, dijo a las cámaras fuera de la audición.

Antes de mostrar sus habilidades, el joven Littrell anunció: “Esta canción habla de mí, personalmente, de querer rendirme y no rendirme todavía.

“Créanme, me gustaría hacer algo completamente diferente. Pero si no estoy haciendo música, no hay forma de que pueda existir realmente”.

Después de su actuación, Carrie dijo con aprobación: “Creo que podrías llegar muy, muy lejos en esta competencia”.