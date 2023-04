Hallan muerto a Brian Brizz Gillis, integrante de LFO

Recientemente se dio a conocer que el cantante Brian ‘Brizz’ Gillis perdió la vida a los 47 años de edad, por causas desconocidas. La lamentable noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de la agrupación conformada en la década de los 90.

Por medio de un emotivo mensaje acompañado por una imagen de la agrupación completa, el único integrante con vida de la banda LFO, Brad Fischetti mandó sus condolencias a la familia del vocalista y cofundador.

“Toda historia se compone de capítulos. Algunos se desarrollan naturalmente. Algunas tienes que cortarlos de tu mente. Los dos primeros capítulos de la historia de LFO perdieron ayer a un personaje principal. No tengo detalles y no me corresponde compartirlos si los tuviera”, escribió Brad Fischetti.

Recordemos que en los últimos años la banda LFO perdió a dos de sus integrantes, Rich Cronin a los 36 años y Devin Lima a los 41, y ahora a Brian ‘Brizz Gillis’, quien fue encontrado sin vida a los 47 años de edad, el pasado miércoles.

El proyecto musical LFO inició en 1995, pero no fue hasta finales de 1999 cuando realmente alcanzó el éxito, pero hasta los primeros años del 2000 tuvo un mayor impacto en los adolescentes estadounidenses de la época, por temas como: ‘Summer Girls, Girl On TV, Every Other Time, y Your Heart Is Safe With Me’, por mencionar algunas.