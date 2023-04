Kalimba afirma que no tiene “nada que temer” ante la demanda de Melissa Galindo

A unos días de que Melissa Galindo anunciara que procederá legalmente en contra de Kalimba por presunto abuso, el cantante rompe el silencio y sostiene que no tiene miedo de lo que pueda venir, pues dice tener todas las pruebas para demostrar su inocencia.

A través de redes sociales, el integrante de OV7 compartió un comunicado donde asegura que la denuncia de su colega es una “oportunidad para limpiar su imagen”, señalando que él es el principal interesado en que el caso se lleve penalmente.

“Quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades, y no solo en redes sociales, fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho, y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades, que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad para limpiar mi imagen”, apuntó.