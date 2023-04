Shakira: ¿Clara-mente una indirecta?

“ Shakira te admiro mucho, pero por favor deja ya de darle protagonismo a esas personas insignificantes, no hay amor más grande que la de los hijos , enfócate en ellos, y en tu trabajo pero sin nombrar a quienes te han hecho daño”, comentó otra persona

Algunos cibernautas consideran que el mensaje sólo aludía a la técnica del claroscuro o que era el nombre de uno de sus proyectos futuros.

Sin embargo, la opinión general fue que la cantante estaba jugando con este término artístico para hacer alusión a Martí .

“El detalle no es el significado de ' Claroscuro '. El detalle es que se nota ' claramente ' las ganas de molestar de la señora Shakira al usar ese término en esta época”, opinó un usuario .

En su más reciente sencillo, “ Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53 ”, la colombiana incluye juegos de palabras que hacen referencia tanto al nombre de Piqué como de Martí .

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música, perdón que te salpique ”, dice sobre su ex pareja. Más tarde, en referencia a Clara Chía , canta: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”.

