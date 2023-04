Lana del Rey se habría prometido con su novio Evan Winiker

La cantante Lana del Rey podría tener estos días muchos motivos para darse a la celebración.

A los éxitos cosechados con el lanzamiento de su último disco, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd?’, que ha enamorado a la crítica y ha terminado la semana en los primeros puestos de las listas de éxitos en todo el mundo, se une ahora la posibilidad de que la artista se esté preparando para pasar por el altar con actual pareja, el mánager Evan Winiker.

Aunque nunca se ha hecho oficial, la cantautora mantiene desde hace unos meses una ilusionante relación con el también músico, quien formaba parte de una banda, llamada Steel Train, junto a nombres como el de Jack Antonoff, compositor adjunto de muchas canciones de Lana y responsable, en parte, de los aclamados discos ‘Folklore’ y ‘Evermore’ de Taylor Swift.

Pese a que ninguno de los dos ha querido confirmar o desmentir la noticia, ésta proviene directamente de la revista Billboard y hace referencia, precisamente, al llamativo anillo de compromiso que la artista habría lucido en la gala anual con la que el medio reconoce a las mujeres más influyentes de la industria de la música, el evento ‘Billboard Women In Music’ que tuvo lugar el pasado 1 de marzo.

La cabecera cita a fuentes próximas a la pareja, quienes revelan que “las felicitaciones para Lana y Evan ya están sucediéndose”. Pese a su deseo de mantener su romance en secreto, lo cierto es que el futuro matrimonio se ha dejado ver en público varias veces desde finales del año pasado, aunque sin ofrecer pruebas concluyentes sobre su historia de amor.

Una de esas ocasiones tuvo lugar en el festival de cocina Malibu Chilli, en septiembre, mientras que el pasado mes de febrero acudieron al restaurante ‘Pappy and Harriet’, también en California, y no tuvieron reparo en posar y dejarse fotografiar con los fans.

La última relación conocida de la artista estadounidense, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Grant, es la que mantuvo entre 2020 y 2021 con Clayton Johnson, al que conoció a través de una aplicación de citas.

En 2011, Lana disfrutó de un sólido noviazgo con el cantautor escocés Barrie-James O’Neill, que finalizó en 2014. Ese mismo año, la intérprete se enamoró del fotógrafo italiano Francesco Carrozzini, pero su romance no duró más de un año.

En 2017, la afamada cantautora tuvo un breve pero mediático idilio con el rapero G-Eazy, tras el cual admitió que no le agrada demasiado estar sola. “No es una cuestión de codependencia, simplemente me gusta tener a alguien a mi lado. He estado sola, y eso está bien, pero reconozco que me encanta llegar a casa y que haya alguien ahí”, reconocía en una conversación reciente con Harper’s Bazaar.