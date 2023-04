Yailin La Más Viral recibe amenazas de muerte

Yailin fue amenazada de muerte y su abogado no se quedó callado. La cantante dominicana, ex de Anuel AA y madre de su hija Cattleya, vivió un momento desagradable. Una mujer, conocida como “La lominera” amenazó de muerte a ‘la más viral’, diciendo en un video en redes sociales que le dispararía en la cabeza a Yailin, vaciándole todas las balas. “Le voy a vaciar la nueve milímetro que yo tengo en la cabeza”, dijo en TikTok.

‘La Lominera’ dijo que ya mató a otra persona. “¿Qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca”, añade en el video, que se ha hecho viral y fue trasmitido por programas como Lo sé todo de WapaTV y Hoy Día (Telemundo).

Esta mujer dijo que ya mató a un delincuente y no le teme a la cárcel. “Todo lo que me robó me lo va a pagar”, añade sobre Yailin. Hasta ahora la cantante dominicana no ha dado declaraciones sobre esto.

“Donde quiera que yo me tope con Yailin la más viral, en cualquier barrio, en cualquier sitio, puede andar con 80 [guardias de] seguridad”, dijo ‘La lominera’ en este video en TikTok, amenazado con matar a la cantante, sin importar las medidas de seguridad que tome.

Andrés Toribio, abogado de Yailin, dijo que hay una denuncia puesta y que el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT).