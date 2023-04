J-Hope de BTS inicia su servicio militar este mes de abril

La compañía que representa al famoso grupo surcoreano BTS , BigHit, emitió el 31 de marzo un comunicado oficial en su plataforma de Weverse sobre el alistamiento de J-Hope , uno de los siete integrantes.

Una vez que culminó la agenda de promoción de su álbum solista, Jack in the box , en febrero, la misma compañía que el artista había iniciado su proceso para cumplir con su servicio militar obligatorio . Ayer confirma que ingresará en los próximos días. Por motivos de seguridad no han brindado la fecha exacta, pero medios surcoreanos han mencionado que puede ser el próximo 18 de abril.

El comunicado oficial de BigHit publicado ayer en Weverse convertido dice:

Hola. Esto es GRANDE . Agradecemos a todos los fanáticos por su continuo apoyo a BTS y nos gustaría informarles sobre el próximo alistamiento militar de J-hope .

J-hope cumplirá con su tiempo requerido con el ejército.

Tenga en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. La ceremonia de entrada es un momento para ser observado únicamente por el personal militar y sus familias.

Para evitar cualquier problema que pueda surgir debido a la aglomeración de personas, se recomienda a los fanáticos que se abstengan de visitar el sitio. En cambio, les pedimos que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones.

También le recomendamos que no se vea afectado negativamente por la compra de tours no autorizados o paquetes de productos que utilicen ilegalmente la propiedad intelectual del artista.

Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga un uso no autorizado de dicha propiedad intelectual.

Pedimos su continuo amor y apoyo para j-hope hasta que complete su servicio militar y regrese. Nuestra empresa también se esforzará por brindarle todo el apoyo que necesite durante este tiempo.

Le puede interesar: Jimin de Bts bate récord como artista K-Pop