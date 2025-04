Grupo Firme se desmarca de corridos y apoya a la presidenta de México

México.

Mientras servían tacos a los asistentes, los integrantes de Grupo Firme presentaron en Ciudad de México sus dos conciertos de junio en el Estadio GNP Seguros, a la vez que destacaron su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para promover la música sin violencia y mostraron su distancia respecto a los polémicos corridos.

“Claro que apoyamos a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho (...) Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, confiesa a EFE el cantante e integrante del grupo Eduin Cazares.

Además, el vocalista aseguró “no querer sumarse al género ni ponerse en contra” de los corridos, género musical polémico por su gran popularidad en México y la inclusión de celebraciones de la cultura del narco y sus líderes

“Es algo que en realidad a nosotros no nos incumbe y en lo que no estamos. No vamos por esa línea. Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho”, sentenció el integrante del grupo natural de Tijuana (noroeste del país).

El pasado lunes, Sheinbaum presentó la iniciativa musical ‘México canta y encanta’, un concurso que incluirá a jóvenes del país así como a los que viven en Estados Unidos, y que busca promover la música sin violencia, y luchar contra las adicciones en medio de ola de inseguridad vinculada al narco que viven algunas zonas de México.