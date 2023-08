Gisele Bündchen se sincera sobre su divorcio de Tom Brady: ‘Ha sido innegablemente duro’

Gisele Bünchen ha concedido una entrevista en la que, por primera vez, se explaya con total naturalidad sobre los efectos que ha tenido su divorcio de Tom Brady, padre de sus hijos Benjamin y Vivian y el hombre con el que estuvo casada durante 13 años.

Lejos de tratar de edulcorar la situación, la supermodelo brasileña ha admitido con franqueza que las semanas posteriores a su separación fueron “innegablemente duras” y que, desde entonces, ha hecho todo lo posible para aislarse del debate público y la rumorología que generó el fin de su vida en común con el deportista, quien ha rehecho su vida con la también modelo Irina Shayk.

Eso sí, la maniquí ha reflexionado sobre lo ocurrido desde un prisma muy positivo. “Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso. Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida”, ha señalado en conversación con Vogue.

La estrella de las pasarelas se ha reconvertido, gracias a las redes sociales y a los proyectos que ha venido desarrollando desde su regreso a la soltería, en toda una referencia de la vida saludable. Su enfoque no sólo subraya el papel esencial que juegan la alimentación, el ejercicio físico o el sueño regular, también destaca la importancia de la meditación y la incorporación, en el día a día, de actitudes constructivas y basadas en el amor propio.

“La madurez ha aumentado mi habilidad para aceptar y entenderme a mí misma. Hoy, reconozco que la salud es mi tesoro más preciado, imprescindible para tener una vida feliz y para cumplir todos mis sueños”, ha sentenciado Bündchen. “Gracias a Dios, no he vuelto a tener un ataque de pánico, y cuando siento que me viene una ola de ansiedad, recurro a las técnicas de respiración. Me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más sano y equilibrado”, apunta.