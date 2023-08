Lizzo podría ser demandada por acoso sexual e impago

El abogado de las tres exbailarinas de Lizzo que la han demandado por acoso sexual, hostigamiento por razón de su físico y, en último término, por crear un “ambiente laboral hostil” ha sugerido en su última comparecencia que se avecinan nuevos problemas legales para la estrella de la música.

Este letrado lleva varios días recabando testimonios de otras personas que trabajaron previamente con Lizzo, a fin de corroborar las impactantes acusaciones que hicieron públicas sus clientas: algunas de ellas podrían desembocar en nuevas acciones judiciales.

Ron Zambrano representa a Noelle Rodriguez, Crystal Williams y Arianna Davis, quienes han decidido llevar a la cantante a los tribunales a cuenta del trato vejatorio y degradante que habrían sufrido durante la gira musical que compartieron con ella.

Estas profesionales aseguran que Lizzo, la capitana de su cuerpo de bailarinas, Shirlene Quigley, y otros pesos pesados de su compañía ‘Big Grrrl Big Touring’ las criticaban con dureza por su peso, además de gritarlas e insultarlas. En una ocasión, la artista las obligó a interactuar con hombres y mujeres desnudos durante una salida nocturna por Ámsterdam.

Ese relato que presenta a Lizzo como una tirana y una jefa despótica se vio respaldado por las afirmaciones que hicieron en Instagram otras excolaboradoras de la diva.

Una de ellas, la realizadora de documentales Sophia Nahli Allison, no se mordió la lengua a la hora de definir a la intérprete como una mujer “arrogante, egocéntrica y desconsiderada. “En 2019, viajé con Lizzo porque iba a dirigir su documental. Me marché pasadas dos semanas porque me trató con una total falta de respeto. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y desconsiderada que es. Me sentía desprotegida en una situación de mi****. Mi espíritu me dijo que saliera corriendo de ahí, y me alegro de haber confiado en mi instinto”, confesaba.

Zambrano habría dado con al menos seis personas cuyas experiencias con Lizzo encajan perfectamente en esa dinámica. “Aún es pronto para decirlo, pero algunos de los alegatos que estamos viendo podrían ser susceptibles de acción judicial”, ha señalado el abogado en conversación con el portal de noticias Page Six, para revelar a continuación que, además del “ambiente sexualmente cargado” que todas denuncian, algunas de ellas sostienen que la cantante les debe dinero.

A su juicio, la valentía mostrada por sus clientas a la hora de “alzar la voz” contra estos presuntos abusos ha “abierto las puertas” para que otras afectadas puedan “hacer los mismo”. Por su parte, Lizzo no ha vuelto a decir nada en público sobre este espinoso asunto desde el día en que emitió un breve comunicado para negar cualquier extralimitación por su parte.