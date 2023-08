Taylor Swift anuncia el relanzamiento de su exitoso disco ‘1989’

Taylor Swift no para de trabajar y de recibir reconocimientos por ello. La gira en la que está actualmente inmersa, ‘Eras Tour’, va camino de convertirse en el espectáculo más rentable de la historia del pop y, lejos de bajar el ritmo, la diva de Nashville ha anunciado ahora que en octubre llegará a las tiendas la nueva versión de su exitoso disco ‘1989’, álbum originalmente lanzado hace casi nueve años.

La estrella ha confirmado la noticia en su cuenta de Instagram, donde ha expresado su emoción ante el regreso, aderezado con temas inéditos y material especial, de uno de sus trabajos más laureados y queridos. “¡¡Sorpresa!! ‘1989 (Taylor’s Version)’ estará muy pronto con ustedes”, ha escrito en su perfil.

Desde luego, la noticia habrá entusiasmado a todos sus fans, aunque lo cierto es que algunos ya intuían que el aclamado disco volvería a las plataformas de streaming más pronto que tarde. Y es que en sus últimos conciertos, la cantante ha proyectado en las pantallas de su escenario ciertas imágenes promocionales del álbum, que no dejaban lugar a dudas sobre los planes que se traía entre manos.

“Este álbum me cambió la vida en infinidad de maneras, y me llena de emoción poder anunciar que mi versión llegará el 27 de octubre. Para ser perfectamente honesta, esta es mi regrabación favorita, porque las cinco canciones del Baúl son alucinantes”, ha expresado sobre los cinco temas que tenía en recámara y que por fin podrá compartir con sus incondicionales. “No me puedo creer que los dejara atrás, pero no por mucho tiempo”, ha añadido.