George Clooney no quiere que sus hijos conozcan la fama.

El actor de 63 años -que tiene a los mellizos Ella y Alexander, de siete, con su esposa Amal Clooney- declaró que aunque los pequeños saben cuál es la profesión de su madre, aún no han visto ninguna película de su carrera cinematográfica y se negó a explicarles nada sobre su estrellato en Hollywood cuando le preguntaron.

Así lo contó a E! News: “Saben lo que es un abogado. No quiero que vean mi trabajo. Pero un día, al volver del colegio, me dijeron: ‘¿Qué es ser ‘famoso’? Lo cual no quisimos explicarles”.

Amal -que se casó con el ex protagonista de ‘ER’ en 2014, pero lleva más de 20 años ejerciendo como abogada de derechos humanos- aclaró que los niños parecen ser conscientes de que su padre es actor, y luego parecen estar “intrigados” por el concepto de esa carrera.

Dijo: “Saben que es actor. Creo que sí. Piensan que es intrigante”.

George también reveló que su hijo ha captado la idea de usar un disfraz para interpretar a un personaje hace poco tiempo, cuando decidió jugar a ser Batman por un día.

Indicó: “Mi hijo se disfrazó de Batman no hace mucho. Y me dijo: ‘Yo soy Batman’. Le dije que yo era Batman. Me dijo: ‘En realidad, no’. Y yo le dije: ‘No tienes ni idea de lo acertado que eres’”.

El actor de ‘Wolfs’ también señaló que tanto él como su esposa son “afortunados”, ya que pueden trabajar a distancia en la medida de lo posible para mantener una vida familiar.

Señaló: “Ambos trabajamos desde casa todo lo posible e intentamos no pasar demasiado tiempo separados cuando viajamos, así que básicamente nos seguimos el uno al otro por todo el globo. Somos afortunados”.