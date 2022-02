Aseguró que no guarda secretos de belleza, lo que sí puede presumir Jacqueline Andere es la buena genética que heredó de su madre y abuela porque no aparenta los 83 años de edad que tiene.

Chantal Andere compartió en Instagram una fotografía de su madre en shorts y blusa de tirantes que despertó mensajes de asombro entre el público por lo jovial de su imagen.

“No tengo ningún secreto, yo soy desvelada, esa es la verdad”, comentó Jacqueline, “ahorita que ando ensayando una obra de teatro aprovecho y como en el coche mientras circulo en el tráfico porque el teatro a donde voy está muy lejos.

“Pero si me preguntan por algún cuidado en especial, no tengo nada. Simplemente no como cosas que me puedan hacer daño como fritangas y todo eso porque ya hay una edad en que no se puede y mi estómago siempre ha sido delicado”.

La reconocida actriz mexicana comentó que la mejor herencia que le dejaron su madre y su abuela fue su genética.