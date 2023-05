Yolanda Andrade reaparece y dedica emotivo mensaje a su hermana

View this post on Instagram

”MARILE ,Rolando, Romàn .Sigamos Con la cadena de Amor. Que la gratitud de dar se multiplica al recibir. Los amo, y a TODOS los que se unieron. Jamás olvides que en la infancia de un niño un 30 de Abril , se niño se sintió querido y feliz .( cada regalo va personalizado ) Gracias”, agregó la actriz mexicana.

Sus fans piden a Dios por su recuperacion

Tras esta publicación, los seguidores de Yolanda Andrade le desearon una pronta recuperación.

“Que bueno saberte bien Joe, un abrazo fuerte a tu alma. Eres una guerrera, ánimo y a darle!!”, “Mi querida Yolanda: Que DIOS te guarde y te proteja en el hueco de sus benditas manos y tengo la seguridad que pronto darás Testimonio de lo que DIOS ha hecho en tu vida. DIOS TE AMA y nosotros quienes te queremos y admiramos también!!” y “Que lindo @yolandaamor. Que te estés comunicando. Todos esperamos que te recuperes. Vas a salir adelante. Somos muchos los y las que pedimos por vos. Enfócate en tu salud y @montserrat33 que se preocupa por vos. No le des importancia a quien no merece ser ni siquiera nombrarla no contestarle. Lo mejor es ignorar. Porque si no le das lo que quiere darle entidad. Vamos Fuerza!! Que vos vales mucho más. Un abrazo fuerte. Desde Argentina”, son solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en Instagram.