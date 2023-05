“No me voy a morir”: Aylín Mujica habla tras salir del hospital

Luego de sufrir un dolor agudo que la llevó a recibir atención médica en calidad de urgencia en un hospital de Miami, Aylín Mujica informó que padece una infección en el riñón derecho, la cual ya se atiende, por lo que ella seguirá tan activa como siempre.

La actriz y conductora cubana permaneció por más de 12 horas en el centro médico en el que le practicaron varios estudios para encontrar la causa de su malestar.

“¡No me voy a morir!”, expresó feliz la actriz este lunes en entrevista telefónica. “Pasé un susto horrible porque estaba haciendo La Mesa Caliente (programa de Telemundo), el viernes pasado, y a mitad del show me dieron unos temblores horribles.

“Me decían: ‘Pero te sientes bien’. Y yo: ‘Sí puedo seguir’, pero cuando estoy dando una nota de Christian de la Fuente y se van a las imágenes, empiezo con una temblorina que no podía parar”.

Después llegó el paramédico del estudio de grabación de la empresa y vio además que Aylín presentaba taquicardia.

“Mis signos vitales estaban bien, pero las pulsaciones de mi corazón estaban en 122, así que me hicieron un electro y todo bien”.

Después, decidió irse a su casa y por la noche volvió a sentirse mal nuevamente. “Se me puso el abdomen duro, y el corazón con taquicardia, así que nos fuimos al hospital. Le dije a mamá que me estaba cayendo el estrés por La Casa de los Famosos”. Sin embargo, los estudios médicos arrojaron otro problema.

“Me hicieron de todo. Estuvo más de 12 horas, pero todo gracias a Dios salió bien. El resultado fue que tenía una infección en el riñón derecho, una pielonefritis”.

Por dicho resultado, Aylín Mujica estará tomando medicamentos, pero se reportó lista para continuar con sus actividades diarias.

“No estoy óptima todavía. Me siento media mareada, como media apagada, pero creo que también la secuela de todo el estrés de que sale uno de La Casa de los Famosos y luego siguen las galas, entonces el cuerpo me cobró factura”.

Fueron 56 días los que Aylín estuvo dentro de la casa más famosa de Telemundo.

“Por ahora estoy tomando antibióticos, me encargaron comer saludable. Hoy (lunes) me fui con mi hija Violeta a comprar comida sana, porque estuve comiendo no muy sano, y sigo con el dolor en el riñón, pero estoy invitada al programa La Mesa Caliente toda esta semana y dije que sí, me comprometí”. Así que Aylín buscará seguir muy activa sin afectar su salud.