Jennifer López pensó que “iba a morir” tras su ruptura con Ben Affleck

Jennifer López, quien reavivó su romance con Ben Affleck, de 50 años, 17 años después de que se separaron por primera vez, anunció el pasado viernes que lanzará un nuevo álbum llamado “This Is Me... Now”, una obra actualizada de su lanzamiento de 2002, “This Is Me... Then”

“Me capturé en este momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”, explicó la cantante de “Let’s Get Loud”.

“Todo el mensaje del álbum es: ‘Este amor existe. Este es un amor real’”, afirmó la Diva del Bronx.

Ben y JLo, quienes se conocieron en el rodaje de “Gigli”, se comprometieron por primera vez en noviembre de 2002, el mismo mes en que se lanzó el álbum de López “This Is Me... Then”, pero la pareja canceló su boda dos años después.

“Ahora pienso cuál es el mensaje [del álbum]: si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas”, dijo López a Lowe. “El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad”.

