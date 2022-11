Dua Lipa recibe ciudadanía albanesa

”Supongo que fue aterrador para mis padres”, le dijo a BBC News en 2016. “Pero les hablaba constantemente por teléfono: ‘Ok, me he despertado. Está bien, estoy en la escuela. Está bien, Estoy de vuelta en casa”, relató.

”Me tomó mucho tiempo encontrar mis pies allí. Es interesante entrar en eso a los 11 años, pero creo que no lo cambiaría por nada del mundo porque realmente me ayudó a ser quien soy”, afirmó la diva del pop.

TRAYECTORIA

Desde que alcanzó la fama con éxitos como New Rules, Be The One, Don’t Start Now y Levitating, la cantante se ha esforzado por honrar su herencia.

En 2018, fundó el Festival Sunny Hill con su padre, recaudando dinero para la Fundación Sunny Hill, que ayuda a las personas vulnerables y necesitadas.

Ella concluirá su gira mundial en la capital albanesa, Tirana, esta semana, con un espectáculo que marca el 110 aniversario de la independencia del país del Imperio Otomano.

Sin embargo, su apoyo a Albania provocó una reacción violenta en 2020 después de que publicó un mapa que parecía mostrar a Albania, Kosovo y partes de los países vecinos de los Balcanes como una sola nación, con una leyenda que sugería que los albaneses son indígenas de la zona.

La controvertida imagen está asociada con los ultranacionalistas que creen que las fronteras de Albania deberían expandirse.

La estrella del pop rápidamente se movió para anular las críticas , diciendo que su publicación “nunca tuvo la intención de incitar al odio”.

“Me entristece y me enoja que mi publicación haya sido malinterpretada deliberadamente por algunos grupos e individuos que promueven el separatismo étnico, algo que rechazo por completo”, escribió en un comunicado.

”Todos merecemos estar orgullosos de nuestra etnia y de dónde somos. Simplemente quiero que mi país esté representado en un mapa y poder hablar con orgullo y alegría sobre mis raíces albanesas y mi madre patria”.