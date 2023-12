JLo y Ben Affleck sufrieron estrés postraumático por el acoso de la prensa

Jennifer López lanzará en febrero This Is Me... Now, un álbum con el que celebra 20 años de su disco This Is Me... Then. En él, contará parte de su relación con el actor, que muchos le recomendaban evitar.

El disco estará acompañado por el fime de Meyers, donde documentará su romance con Ben Affleck.

”Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y este soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensó que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, dijo Jennifer López.