Anuel AA desata críticas por usar a Karol G en nueva tiradera

Desde hace unos días, Anuel AA ha desatado un enfrentamiento con su colega Arcángel, donde incluyó a Bad Bunny. Así el primero no ha parado de enviarle una serie de mensajes agresivos al reguetonero que han sido respondidos. La discusión ha subido de tono y el exesposo de Yailin decidió lanzar una tiradera en forma de canción contra el intérprete de “Me prefieres a mí”.

Hasta ese punto todo parecía una discusión entre ambos representantes del género urbano. Sin embargo, el primero decidió incluir en la letra de una segunda tiradera contra el rival a su ex Karol G, a quien, por cierto, trató de reconquistar al grado de agredir a su actual novio Feid.

Así, Anuel AA incluyó en el tema la frase “Más calle que ustedes. Karol, yo fui quien la hizo bichota”.

El utilizar a la cantante en su nuevo sencillo pareció no ser del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. “Lo que tiene que hacer para llamar la atención; como ve que a su ex le está yendo de maravilla, la está rompiendo. Que asco que tenga que nombrarla. Ella muy tranquila y haciendo lo suyo y el a huevo tiene que nombrarla”, mencionó un usuario.

Hasta ahora, Anuel AA ha mostrado aprovechar cualquier situación para hacer referencia a Karol G; la cual, está triunfando a nivel internacional gracias a su disco y la gira internacional Mañana será bonito.