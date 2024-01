¿Dónde y qué hora ver La Casa de los Famosos 4?

Las anteriores temporadas del programa han contado con la presencia de grandes estrellas, incluidas las tres ganadoras: Madison Anderson, ex Miss Puerto Rico; Alicia Machado, ex Miss Universo, y la actriz mexicana Ivonne Montero... y este año no se queda atrás.

“Con más cámaras y micrófonos escondidos que capturarán los movimientos 24/7, la nueva temporada contará con 23 personalidades listas para encender la controversia a niveles inesperados en el ‘reality’ más esperado de la TV hispana”, señaló Telemundo.

El primer confirmado fue el cantante Lupillo Rivera, quien aceptó el reto de vivir bajo el mismo techo con otras 22 celebridades, incluido el polémico actor y conductor Alfredo Adame, el actor colombiano Gregorio Pernía, entre otras personalidades.

Alfredo Adame está emocionado por este nuevo proyecto. En una reciente entrevista con el programa “La mesa caliente”, Adame adelantó de forma jocosa que “arderá Roma” en el programa y advirtió que si Lupillo Rivera no lo deja dormir antes de las 9:00 pm, tendrá que poner en práctica sus famosas patadas de bicicleta.

Adame señaló que él respetará en la parte carnal a Mariana González, ya que ella es esposa de su amigo Vicente Fernández Jr.; sin embargo, dijo que también espera poder encontrar el amor en esta nueva temporada del “reality show”.

“Voy a tener que saber quién es soltera y quién no, a la única que voy a respetar es a la esposa de mi amigo... pero todas las demás, pues... el amor no existe, yo te uso, tú me usas, se acabó”, declaró. Por otro lado, dijo que tratará de controlarse y evitar las peleas físicas.

“Lo que va a ganar es la inteligencia emocional, no es otra cosa. El que se deje ir con las estrategias de atacar y denostar y todo ese rollo, pues lo único que va a hacer es fortalecerme... yo no respondo a golpes más que cuando ya me tiran golpes”, indicó. Asimismo, el actor señaló que han sido algunos medios de comunicación quienes le han dado “mala fama”.

