Sin embargo, el artista no pudo contener la emoción cuando le tocó el turno de cantar uno de los versos de la canción ‘Show me the Meaning of Being Lonely’, que resultaba dolorosamente adecuada para describir la sensación de soledad que le embarga desde que supo que no volverá a ver a su hermano ni tendrán la oportunidad de reconciliarse.

También rompió a llorar al final de ‘Incomplete’ y fue Kevin quien se encargó de dirigirse al público para hablar por fin de lo que todo el mundo tenía en mente.

“Esta noche tenemos el corazón encogido porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Queríamos encontrar un momento en el espectáculo para recordarle. Él es una parte de nuestra familia y les damos las gracias por todo su amor y apoyo”, le aseguró a los fans.