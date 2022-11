Amanda Miguel, figura de la música de habla hispana que ayer recibió el Premio a la Trayectoria en el Latin Grammy, confiesa tener el corazón roto, pero ha sabido levantarse tras la pérdida, en enero pasado, de su esposo, el cantautor Diego Verdaguer.

“Este premio me ayuda a tener más impulso, aunque nunca me dejé caer, porque no quiero que me vea nadie caída, y aunque tengo el corazón roto, porque sí lo extraño, tengo que seguir”, contó, entre sollozos, la intérprete de “Él Me Mintió”, en entrevista con Gente.

La artista dice estar ilusionada cantando con su hija, Ana Victoria, con quien realiza una gira musical llamada Siempre Te Amaré, con la cual estará pronto en el Auditorio Nacional.

“Vamos a estar en el Auditorio Nacional en 2023 (en febrero), que siempre me encanta estar ahí. Tenemos un show divino juntas con un holograma de Diego, entonces él está presente y cantamos canciones de él juntas.

“Disfrutamos mucho las dos el show juntas porque está lleno de sentimiento. Es como el mar. de sube y baja, pero creo que eso es lo que llena”.