Emilio Mejía, el hondureño que quiere consagrarse en la actuación

“Ella es súperlinda, y Keanu estuvo en la presentación y lo pude ver, estrecharle la mano, preguntarle cosas y fue muy lindo. Da un poco de miedo”, manifiesta con una gran sonrisa.

Valora las oportunidades

El amor por la actuación, dice: “Empezó en la preparatoria como a los 14 o 15 años con la obra ‘Vaselina’ y de la cual pude ser el protagonista, la maestra de drama me motivó a hacer ese papel, yo era muy nuevo y me asustaba el escenario, me daba un poquito de pena, pero después me gustó y quise seguir haciéndolo”, explica.

“Después de hacer ‘Vaselina’ me pude meter en una academia de teatro que se llama Proart (en México) y ahí llegó gente a hacer casting para la serie y audicioné para un personaje, pero me terminaron llamando unos meses después para ofrecerme el rol de Marc Anthony”, detalla sobre su primera oportunidad en la actuación en la serie “Súbete a mi moto”, la historia del éxito sobre la banda juvenil puertorriqueña Menudo que lanzó al estrellato a grandes figuras.

“Fue algo muy inesperado, y aparte de ser alguien tan icónico como Marc Anthony fue muy emocionante y sentí que tenía que llenar unos zapatos muy grandes, pero todo fue una experiencia muy linda y creo que he aprendido mucho de ello”, asegura.