Las dos mujeres coincidieron en que la ex estrella de ‘Boy Meets World’ tiene dos personalidades muy distintas entre sí: “Sus ojos se apagaban cuando cambiaba de un estado de ánimo a otro”, relató una.

Según el diario, las seis mujeres alegaron acoso verbal y una supuesta agresión a un ex miembro del equipo, “todo ello a ojos de los altos cargos”.

Se defiende

En respuesta a las acusaciones, Fred emitió una declaración a la prensa en la que afirmaba: “Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he cumplido con estos objetivos”.