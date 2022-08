Ahora ha ofrecido una actualización para explicar que no se ha producido ninguna evolución reseñable, aunque la buena noticia es que Denise tampoco ha empeorado.

Su hermana Tracey ha pedido a todos sus fans que les envíen su “apoyo y oraciones” a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram durante el fin de semana, en el que no trató de ocultar la gravedad del estado de la intérprete .

Por el momento la actriz de 64 años continúa hospitalizada y los médicos no están seguros de si recuperará o no la consciencia.

“Es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años por delante. Los pensamientos, las oraciones y el apoyo son muy apreciados. He estado leyendo vuestros comentarios y quiero agradecer todos y cada uno de ellos. No voy a responder a sus mensajes porque no quiero que nadie piense que viene de ella en este momento”, ha añadido.

El portal TMZ también habló con Tracey este mismo martes y ha podido confirmar que no ha habido ningún cambio en la condición de su famosa hermana desde que escribió el mensaje original hace cuatro días.

Además de su personaje de Denise Dowse en la exitosa serie ‘Beverly Hills, 90210’, la actriz ha tenido otros importantes papeles en la televisión como el de la jueza Rebecca Damsen en el drama de CBS “The Guardian”, y el de la doctora Rhonda Pine en la serie de HBO, “Insecure”.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge.

Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra en su organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana es rara, pero puede ser mortal. Suele comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas a la gripe. Puede causar un ataque cerebral, sordera y lesiones cerebrales. También puede dañar otros órganos. Las infecciones por neumococo y las infecciones meningocócicas pueden causar meningitis bacteriana.

Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas con sistemas inmunitarios débiles. La meningitis puede agravarse muy rápido. Debe buscar atención médica de inmediato si presenta: fiebre súbita, dolor de cabeza fuerte, rigidez en el cuello, náuseas o vómitos. El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir problemas graves, incluyendo la muerte.

Con información de Bangshowbiz y Medline Plus.