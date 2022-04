Luego de la transfusión sanguínea a la que fue sometido tras presentar una anemia aguda, Andrés García se recupera en su casa de Acapulco, con el cuidado de su esposa Margarita y dispuesto a reactivarse pese a los problemas de salud que enfrenta.

El actor de 80 años informó que el problema con los glóbulos rojos en su organismo ha sido desde décadas atrás. Sin embargo, García se mostró de buen ánimo, comiendo en la playa.

Andrés García también padece cirrosis, informó su esposa.

“Estoy mucho mejor, ya me hacía falta (la sangre), es que yo tengo anemia permanente desde hace 20 ó 25 años que me causaron unas pastillas que yo me tomé y entonces cada cierto tiempo tengo que reforzar la sangre”, señaló.

Margarita Portillo informó que fueron dos unidades de sangre las que necesitó el actor en esta ocasión.